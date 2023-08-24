Власти Казани распорядились снести голубятню и гараж

В Казани утвердили списки незаконно установленных объектов, которые подлежат сносу. В их число входят, в частности, автофургоны, гараж, торговые объекты и голубятня. Распоряжение об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

В частности, это торговые точки на улице Белинского, Фучика и в переулке Осиновский, а также автофургоны на Фучика и Баки Урманче, голубятня на Фатыха Амирхана вблизи дома №97. Всего планируется снести свыше 70 объектов.

Собственники данных объектов не установлены. Они должны снести точки до 28 августа. Если они не выполнят требования, то объекты снесут принудительно до 26 ноября, после чего перенесут их на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

"Ъ-Казань"