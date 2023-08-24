Каждый шестой учитель в России работает без высшего педагогического образования

В прошлом учебном году каждый шестой работавший в российских школах учитель не имел высшего педагогического образования (15,9%, или 172,3 тыс. человек). Это следует из данных статистического сборника НИУ ВШЭ «Образование в цифрах», на который обратили внимание «Ведомости».

Большая часть педагогов имеет высшее педагогическое образование (84,1%, или 911 тыс. человек). Среднее специальное образование имеют 12,41% учителей (134,5 тыс. человек). Еще 2,75%, или 29,8 тыс. педагогов окончили вузы по другим специальностям. Данные об образовании 0,74% педагогов (8 тыс. человек) отсутствуют.

По данным Росстата, в конце 2022 года в России работали 1,08 млн учителей. Минпросвещения не публикует статистику по уровням полученного учителями образования, такие данные есть только для преподавателей в колледжах.

В июне 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил начать готовить педагогов средней школы (с 5-го по 9-й класс) в системе среднего профессионального образования. На полях Петербургского международного экономического форума министр говорил, что его ведомство уже готовит соответствующий проект федерального государственного образовательного.

Анастасия Ларина