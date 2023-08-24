Таймырская угольная компания выплатит по иску «Росморпорта» 366 млн рублей

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск ФГУП «Росморпорт» к таймырскому ООО «Северная звезда» («угольная» дочка холдинга AEON).

Как следует из картотеки арбитражных дел, первоначальные требования истца составляли 261,7 млн руб. долга и 8,8 млн пени, однако, на заседании суда 2 августа ФГУП заявило об увеличении требований по задолженности по договору возмездного исполнения ледокольных услуг от 29 декабря 2022 года до 348,4 млн руб. и пени до 17,7 млн. Одновременно ответчик заявил встречный иск на 9,7 млн рублей, в удовлетворении которого было отказано. Пока судебный акт, принятый судом на заседании 23 августа, не опубликован ни в каком виде.

По данным сайта «Северной звезды», компания реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения каменного угля, расположенного в 110 км юго-восточнее посёлка Диксон Красноярского края, стоимостью 45 млрд руб. Ресурсы месторождения — св 5 млрд тонн. Проект включает строительство разреза на 15 млн тонн годовой мощности, обогатительной фабрики, морского угольного порта, автодороги, вахтового поселка и др

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Игорь Лавренков, Кемерово