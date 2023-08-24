В Рыбинске хотят создать новый контролирующий орган

Администрация Рыбинска внесла проект изменений в решение «О структуре Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области», согласно которому предлагается создать новое управление муниципального контроля. Об этом сообщили в муниципальном совете города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Рыбинска

Фото: rybinsk.ru Администрация Рыбинска

Фото: rybinsk.ru

Администрация планирует создать новый контролирующий орган, который бы охватил муниципальный жилищный, земельный контроль, а также контроль в сфере благоустройства, на автомобильном транспорте, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения. Полномочия хотят передать из действующих департаментов архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, ЖКХ, транспорта и связи.

«Формирование штата сотрудников управления муниципального контроля будет происходить путем передачи штатных единиц из отраслевых(функциональных) органов в администрацию городского округа город Рыбинск, а также путем изменения внутренней расстановки сотрудников администрации»,— говорится в сообщении муниципального совета.

Алла Чижова