Роспотребнадзор остановил работу бурятского лагеря, где массово отравились дети

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия приостановило деятельность санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор», где 23 августа произошло массовое отравление детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, известно о 26 пострадавших от пищевой инфекции детях и двух работниках лагеря.

«Управлением проводится эпидемиологическое расследование, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в частности, лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий. Кроме того, отобраны пробы с продуктов питания и воды»,— отмечается в сообщении.

В пресс-службе правительства Бурятии добавляют, что в настоящее время из лагеря в Улан-Удэ централизованно вывозятся дети. Всего в «Байкальском боре» отдыхало 206 человек. Шестеро детей из числа отравившихся госпитализированы. Региональный СКР и прокуратура Бурятии по факту массового отравления проводят необходимые проверки.

Влад Никифоров, Иркутск