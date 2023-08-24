Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор остановил работу бурятского лагеря, где массово отравились дети

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия приостановило деятельность санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор», где 23 августа произошло массовое отравление детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, известно о 26 пострадавших от пищевой инфекции детях и двух работниках лагеря.

«Управлением проводится эпидемиологическое расследование, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в частности, лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий. Кроме того, отобраны пробы с продуктов питания и воды»,— отмечается в сообщении.

В пресс-службе правительства Бурятии добавляют, что в настоящее время из лагеря в Улан-Удэ централизованно вывозятся дети. Всего в «Байкальском боре» отдыхало 206 человек. Шестеро детей из числа отравившихся госпитализированы. Региональный СКР и прокуратура Бурятии по факту массового отравления проводят необходимые проверки.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...