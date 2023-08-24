В Челябинской области объем грузовых автоперевозок вырос на треть

В январе-июне 2023 года объем перевозок грузов автотранспортом организаций Челябинской области (кроме субъектов малого предпринимательства) составил 15 млн т. Это на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

В июне объем перевезенных грузов увеличился на 46,4%. к июню 2022 году, до 2,6 млн т. Средняя дальность перевозок составила 114,6 км.

Грузооборот за шесть месяцев соответствует прошлогоднему уровню – 1,69 млрд тонно-км. В июне показатель превысил уровень июня прошлого года на 6,7%, до 299 млн т-км.

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