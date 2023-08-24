Банкротное МУЭТ хотят перевести на внешнее управление

Конкурсный управляющий МУП «Управление электротранспорта» Уфы (МУЭТ) Аэлита Идрисова намерена обратиться в арбитражный суд Башкирии с ходатайством о прекращении процедуры конкурсного производства и переходе к внешнему управлению сроком на полтора года. Об этом сообщается на портале «Федресурс».

Решение об обращении планируется принять на собрании кредиторов 7 сентября. Также запланировано рассмотреть отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства.

В 2017 году в отношении МУЭТ было введено наблюдение, в 2018 году — внешнее управление. В 2020 году предприятие признали банкротом.

Сумма требований кредиторов оценивалась в 350 млн руб. Парк МУЭТ, как сообщалось ранее, состоит из 150 трамваев и 175 троллейбусов со средней степенью износа 98%. Подвижной состав находится в залоге у АО «БМ-банк». Предпринимались неоднократные попытки его продажи, но на торги заявок не поступило. Последний раз в июне стартовая цена продажи составила 326,8 млн руб.

Аэлита Идрисова на звонки «Ъ-Уфа» не ответила.

Влада Шипилова

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