В Удмуртии осудили мужчину за реабилитацию нацизма в местах лишения свободы

В Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении лица без гражданства, который в местах лишения свободы высказывался в пользу реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, мужчина публично распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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При этом в момент совершения данного преступления он отбывал наказание в учреждении УФСИН России по республике за кражу и оборот наркотиков среди осужденных (ч. 1, 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Суд приговорил мужчину к году и двум месяцам в исправительной колонии строгого режима.