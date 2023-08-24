В Саратове закончили расследование взяточничества на оборонном предприятии

Следователи Заводского района Саратова регионального СУ СКР завершили расследование дела о получении должностным лицом взятки в крупном и значительном размерах (п «в» ч. 5, ч. 2 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудницы одного из оборонно-промышленных предприятий города, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемая в декабре 2022 года получила от гендиректора некой фирмы 50 тыс. руб., а в июне 2023-го 252 тыс. руб. за «ускорение оплаты услуг организации по заключенным договорам».

О происходящем стало известно сотрудникам регионального УФСБ. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Дарья Васенина

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