Пермьстат: количество уволившихся работников в Прикамье выросло на 40%

Во II квартале 2023 года из организаций и предприятий края уволилось 49,8 тыс. работников. Это на 40,4% больше, чем в I квартале 2023 года. Большая часть из них (75,4%) была уволена по собственному желанию. Основная часть таких работников трудилась в организациях обрабатывающих производств (19,1%).

Количество принятых на работу во II квартале 2023 года увеличилось на 3,1% и составило 38,4 тыс. человек. По данным на конец II квартала 2023 года, на вакантные рабочие места требовалось 31,7 тыс. человек, что на 13,7% больше, чем в I квартале 2023 года. Большая часть вакансий образовалась в организациях обрабатывающих производств (26,2% всех вакансий).