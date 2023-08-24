Челябинцу, разгромившему троллейбус бутылкой водки, дали три года колонии

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 32-летнему горожанину, обвиняемому в хулиганстве в троллейбусе. Ему назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел 5 сентября 2022 года. Суд установил, что пьяный горожанин потребовал от водителя троллейбуса № 5 остановиться в неположенном месте, на что получил отказ. На остановке «ТК „Кольцо“» челябинец вышел и неустановленным предметом разбил зеркало заднего вида электротранспорта, а лобовое стекло бутылкой водки. После этого хулиган пригрозила пассажирам и водителю взорвать троллейбус.

Суд признал его виновным по п. п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.

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