Предпринимательниц Пензы пригласили на форум деловых женщин

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области приглашает предпринимательниц региона принять участие в VII открытом международном Форуме деловых женщин. Мероприятие пройдет в Казани 7 сентября.

«Миссия Форума — объединить женщин-предпринимателей для развития малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Участницам обещают программу с выступлениями «хедлайнеров и экспертов по развитию личных брендов», а также полезную информацию по созданию и продвижению бизнеса.

Подать заявку на участие можно до 4 сентября, перейдя по опубликованной на сайте ведомства ссылке.

Дарья Васенина

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