Супруги из Озерска взяли кредиты почти на 5 млн рублей для мошенников

УМВД России по ЗАТО Озерск возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения почти 5 млн руб. у семейной пары. Супруги оформили семь кредитов, пытаясь спасти свои сбережения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиции потерпевшие рассказали, что мужу позвонили неизвестные и, представляясь сотрудниками разных организаций, убедили его оформить кредиты, чтобы это не успели сделать мошенники. Таким образом озерчанин взял три займа на общую сумму 1,96 млн руб. и перевел все деньги на продиктованные номера карт. Через несколько дней, ему снова позвонили и заявили, что теперь в опасности счета его супруги. По идентичной схеме жена оформила четыре кредита на 2,74 млн руб. На этом мошенники не успокоились и через некоторое время снова позвонили супругам и попытались убедить в необходимости «спасти» счета дочери. Она сразу же поняла, что родители стали жертвами мошенниками, после чего семья обратилась в полицию.

Следственный отдел УМВД России по Озерску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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