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На строительство комплексов по сортировке и переработке отходов в Татарстане направят 15 млрд рублей

В Татарстане на строительство комплексов по сортировке и переработке отходов в Западной и Восточной зонах региона потратят порядка 15 млрд руб. Об этом заявил первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов в ходе круглого стола об обращении с отходами.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Исходя из организации полигонов, у нас в рамках обеих зон предусмотрено формирование отдельных комплексов по сортировке и переработке отходов. На текущий момент у нас есть проекты, по которым реализуется строительство мусороперегрузочных станций», — отметил замминистра.

В данный момент обсуждают вопрос инвестиционного соглашения с экооператором РФ.

Всего в этом году общественная экологическая приемная Татарстана получила около 7,4 тыс. жалоб граждан по вопросам сборки и утилизации отходов. Большая их часть пришлась на незаконное размещение мусора.

"Ъ-Казань"

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