«Россети Тюмень» направили 12 млн рублей на детский отдых этим летом

В Тюменской области завершилась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников «Россети Тюмень». В нынешнем году предприятие увеличило бюджет на организацию отдыха школьников в каникулы на 20% – до 12 млн рублей. Путевки в санаторий получили 289 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.



Отдохнуть и укрепить здоровье этим летом смогли дети из Тюмени, Ноябрьска, Нижневартовска, Нягани, Урая, Нефтеюганска, Сургута и Когалыма. Специалисты «Россети Тюмень» организовали для них энергетическую проектную смену на базе областного санаторного оздоровительно-образовательного центра «Витязь». Помимо досуговых и спортивных мероприятий, дети приняли участие в серии профориентационных занятий от энергетиков. Школьники познакомились с историей отрасли, повторили правила электробезопасности и основные принципы энергосбережения.

Обеспечение детей качественным и доступным летним отдыхом является частью социальной программы «Россети Тюмень», которая реализуется совместно с профсоюзом. Формат проектной смены позволяет школьникам на своем опыте понять важность и ценность профессии энергетика, а также что нужно знать и уметь для получения специальности в будущем.