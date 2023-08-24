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SuperJob: компании Краснодара все чаще отказываются от сотрудников на удаленке

Краснодарские работодатели все чаще отказываются от удаленного формата работы, показал опрос SuperJob.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Согласно исследованию, доля сотрудников, работающих дистанционно, составляет менее 10% в семи из десяти компаний. Удаленно в Краснодаре чаще всего трудятся программисты (в 27% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (22%), бухгалтерия (19%) и кадры (12%).

Ранее опрос SuperJob показал, что в Краснодаре трудиться в нерабочее время приходится почти 87% жителям, при этом больше половины из них из-за работы не успевают пообедать.

Наталья Решетняк

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