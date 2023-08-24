Четыре школьных маршрута от удаленных микрорайонов запустят в Ижевске 1 сентября

В столице Удмуртии 1 сентября начнут работать еще четыре школьных маршрута, благодаря которым до учебных заведений смогут добираться 507 детей. Ребят будут подвозить из микрорайонов Бригада Самолет, Медведево, Люлли, Радужный, Новые парники, Березово, Старый Игерман и Нагорный до школ №17, 18, 70 и 100, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: temryuk.ru Фото: temryuk.ru

Отмечается, что все транспортные средства оборудованы тахометрами и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, в автобусах есть «тревожная кнопка».