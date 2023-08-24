В Челябинске закрыли две газовые автозаправки, работавшие без лицензии

В Тракторозаводском районе Челябинска по решению судов закрыты две автомобильные газозаправочные станции. Они работали без разрешений, сообщает пресс-служба прокуратур Челябинской области.

Опасные объекты, обнаруженные в ходе прокурорской проверки, расположены на улицах Моховая и Линейная. У предпринимателей, эксплуатирующих заправки, отсутствовали лицензии на соответствующий вид деятельности, станции не были зарегистрированы как опасные производственные объекты в государственном реестре.

Прокурор района возбудил в отношении владельцев станций административные дела. Мировой судья по итогам их рассмотрения назначил двум бизнесменам штрафы в размере 100 тыс. и 20 тыс. руб.

Помимо этого, из-за высокой угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц прокурор направил в суд иски о запрете эксплуатации газовых автозаправок до устранения нарушений. Решениями Тракторозаводского и Центрального районных судов Челябинска требования удовлетворены. Устранение нарушений контролирует прокуртура.

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