Куда сходить в Ижевске в выходные 26 и 27 августа

В столице Удмуртии в эти выходные, 26 и 27 августа, состоятся выступление группы с трибьютом «Агаты Кристи», чемпионат по скоростному спуску и прогулки по крыше библиотеки. Для гостей и жителей города проведут «музыкотерапию», а в театре расскажут историю о Грузии, вине и взрывном темпераменте. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Какие группы выступят

25-26 августа на базе отдыха Чимошур в Удмуртии пройдет металл-фестиваль «ИжВыльMеталФест» (18+). Гостей ждут выступления DIMENTIYA, VEDMAK, HELLFUCK, VIOLIN OF GOSSIPS, SKY CRYPT, CAUSES FOR HATE, PROJECT-X и других групп. Вход свободный.

26 августа, в субботу, BAЯROCK наполнится песнями группы «Агата Кристи». В 18:00 на сцене с официальным трибьют-проектом выступит «Мисс Марпл» (18+).

Какие покажут спектакли и шоу

25 августа, в субботу, в Государственном театре кукол состоится показ спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+). Моноспектакль Георгия Иобадзе расскажет о Грузии, вине, горах и темпераменте Зурико, Иллариоан и Илико. В спектакле грустные истории перемешиваются с почти анекдотичными эпизодами. Начало в 19:00, стоимость — от 1 тыс. руб.

25 августа в 19:00 в ЦСДР состоится «Музыкотерапия» от струнного квартета (0+). Произведения будут исполнять Мария Горбушина, Елизавета Гуренкова, Светлана Руденко и Николай Елькин. В программе Иоганн Бах, Франц Шуберт, Сергей Рахманинов и другие. Стоимость входного билета начинается от 500 руб.

В воскресенье, 27 августа, в караоке-баре «Огни» пройдет «Вечернее шоу» (18+). В 19:30 комики представят разные форматы. Стоимость билета на мероприятие — 300 руб.

Какие пройдут спортивные активности

26 и 27 августа в «Чекериле» состоится чемпионат по скоростному спуску (6+). Для победы участника из Поволжья и Урала предстоит преодолеть экстремальный спуск с горы по трассе с трамплинами, камнями и другими препятствиями. Для гостей мероприятия также будет работать фудкорт и фотозона.

С 25 по 27 августа в ледовом дворце «Молодежный» в столице Удмуртии состоится предсезонный турнир по хоккею IZHEVSK CUP QT. В мероприятии будут участвовать команды с игроками 2013 года рождения, в числе которых ижевские «Заря» и «Ижсталь», кировский «Союз», пермский «Молот», нефтекамский «Торос» и «Авангард из Уфы. Вход свободный.

Какие мероприятия пройдут в библиотеках

26 августа в 20:30 в Национальной библиотеке Удмуртии состоится экскурсия «Библиотека в сумерках» (12+). Экскурсовод проведет гостей по темным коридорам библиотеки, комнатам подвала и книгохранилища, а также выведет на крышу.

26 августа в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств пройдет «Ночь кино» (6+). В 16:00 здесь начнется показ фильма «Чебурашка» (6+), в 18:00 — «Вызов» (12+), в 21:00 — «Праведник» (12+). Вход свободный.

Какие фильмы посмотреть

Корейский фильм «Посредники» расскажет историю нескольких людей, чьи судьбы связаны с бэби-боксом (16+). Здесь родители оставляют детей-подкидышей. В трогательной драме зрители узнают необычную историю семьи.

В центре французской романтической трагедии «Только ты и я» (18+) оказалась женщина по имени Бланш, которая неожиданно влюбляется в Грега. Она считает его мужчиной своей мечты, однако вскоре отношения становятся токсичными, а некогда любимый человек — опасным и одержимым.

Американский фильм ужасов «Шепоты мертвого дома» (18+) расскажет о ферме Грэмов на Уиллоу-роуд, которая пустует несколько десятков лет. Причина запустения заключается в том, что место считается проклятым. Однажды туда возвращаются Иосия с сыном Томасом, чтобы продать недвижимость и навсегда закрыть вопрос с родовым гнездом. Но сделать это не так-то просто.

