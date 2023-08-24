В Пакистане открылся Центр образования на русском языке от уральского вуза

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) открыл Центр образования на русском языке в Исламабаде (Пакистан) на площадке Открытого университета имени Алламы Икбала (AIOU). Как сообщили в пресс-центре УрГПУ, на курсы изучения русского языка зарегистрировались более 1,2 тыс. граждан Пакистана.

В Центре открытого образования будут проходить курсы по русскому языку и культуре для жителей Пакистана, которые планируют работать с россиянами или обучаться в вузах России. Первые курсы по языку прошли в мае в онлайн-формате. В вузе отметили, что открытие офиса позволит преподавать в очном формате.

«Это важное событие в рамках расширения сотрудничества между нашими странами. Министерство просвещения России ведет большую работу за рубежом по продвижению русского языка и стандартов российского образования. Подобные Центры уже работают в ряде дружественных стран»,— рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов.

В этом году мероприятия проходят под эгидой 75-летия установления российско-пакистанских дипломатических отношений.

Ева Коршунова

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