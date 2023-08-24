«Дом актеров и медиков» в Уфе стал объектом культурного наследия

В Уфе выявленный объект культурного наследия «Дом актеров и медиков» на улице Маркса, 32, включен в единый госреестр памятников истории и культуры в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на портале правовой информации.

Объект включен в реестр под названием «Многоквартирный дом артистов Башгостеатров и медицинских работников РЖСКТ “Медработник”».

Утверждены границы территории объекта и предмет охраны. В частности, в границах объекта запрещено капитальное строительств, проведение земляных работ, засорение территории отходами.

Кирпичное пятиэтажное здание было построено в 1936 году.

Влада Шипилова

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