Здания обанкротившегося ПО «Монтажник» выставили на повторные торги

В Магнитогорске объявлены повторные торги по продаже недвижимого имущества обанкротившегося АО «Производственное объединение „Монтажник“». Начальная цена двух объектов составляет 33,4 млн руб. Информация опубликована на Федресурсе.

В лот №1 входит здание конторы площадью 829,4 кв. м, расположенное на улице 9 мая, а также право аренды земельного участка в 7,29 тыс. кв. м. Его цена составляет 6,66 млн руб. Также по цене 26,7 млн продается административное здание площадью 2,5 тыс. кв. м с котельной, наружных газопроводом и газовым хозяйством. Объект находится на улице Курако. Кроме того, в лот входят половина доли права собственности на трансформаторную подстанцию и линий электропередач к зданию, а также на земельный участок в 5,4 тыс. кв. м

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 августа по 13 ноября. С 4 сентября при отсутствии заявок цена последовательно будет снижаться на 5% каждые семь календарных дней.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ПО «Монтажник» было признано банкротом в 2020 году. В 2017-2018 годах магнитогорская компания получила, как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. После смены руководства региона в марте 2019 года строительство конгресс-холла, остановили. Основным владельцем ПО «Монтажник» в тот период выступал сын губернатора Бориса Дубровского Александр Дубровский. Конкурсный управляющий предприятия пытается привлечь обоих к субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» на общую сумму более 930 млн руб.

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