Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять футболистов «Рубина» были вызваны в сборные

Пять игроков казанского «Рубина» были вызваны в свои сборные. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В частности, Игорь Вуячич вызван в сборную Черногории, Виталий Лисакович — в сборную Белоруссии, Угочукву Иву — Армении. Все они примут участие в сентябрьских отборочных матчах Евро-2024.

Кроме того, Рустам Ашурматов вызван в сборную Узбекистана, которая сыграет в товарищеских встречах против Болгарии и США. А Умарали Рахмоналиев получил вызов в сборную Узбекистана U23. Его команда в квалификации к Кубку Азии U23 сыграет с командами Афганистана, Гонконга и Ирана.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...