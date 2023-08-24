Пять футболистов «Рубина» были вызваны в сборные

Пять игроков казанского «Рубина» были вызваны в свои сборные. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В частности, Игорь Вуячич вызван в сборную Черногории, Виталий Лисакович — в сборную Белоруссии, Угочукву Иву — Армении. Все они примут участие в сентябрьских отборочных матчах Евро-2024.

Кроме того, Рустам Ашурматов вызван в сборную Узбекистана, которая сыграет в товарищеских встречах против Болгарии и США. А Умарали Рахмоналиев получил вызов в сборную Узбекистана U23. Его команда в квалификации к Кубку Азии U23 сыграет с командами Афганистана, Гонконга и Ирана.

"Ъ-Казань"