В Омске преступная группа под видом внешнеторговых сделок вывела 12,8 млн руб

Сотрудники омской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая под видом внешнеторговых сделок занималась незаконными валютными операциями. Для этого организаторы преступной схемы зарегистрировали фирму на подставное лицо, сообщает Сибирское таможенное управление.

В 2021 году омская организация составила подложные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства. На счет иностранной компании поступила предоплата на 12,8 млн руб., однако товары в Россию так и не были доставлены.

Омская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидента с предоставлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях). Также в ходе расследования был установлен директор фирмы, реквизиты которой использовались для выведения денег из страны. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

В настоящее время личности всех фигурантов дела выясняются. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Омске группа местных жителей незаконно вывела за рубеж под прикрытием фальшивых внешнеэкономических договоров более 67 млн руб.В обще Всего установлено пять эпизодов вывода средств на суммы от 1,5 до 26 млн руб. Преступления были совершены с 2019 по 2021 годы. Деньги переводились из Омской области в одну из стран ближнего зарубежья. Средства шли на оплату поставок товаров и оказание всевозможных услуг, вплоть до клининговых.

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Александр Киселев