Памятник хоккеисту и тренеру Валерию Белоусову открыли в Челябинске

В Челябинске открыли памятник хоккеисту, заслуженному тренеру России, мастеру спорта международного класса по хоккею и почетному гражданину города Валерию Белоусову. Монумент расположен возле ледовой арены «Трактор» имени В.К. Белоусова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Памятник представляет собой хоккеиста, движущегося по льду в фазе броска. Рядом с монументом расположена мемориальная аллея вечнозеленых елей, посаженных знаменитыми игроками хоккейного клуба «Трактор». Инициатором передачи скульптурной композиции Челябинску выступила группа «Магнезит».

«Валерий Белоусов – это легенда хоккея, человек, который олицетворяет челябинский хоккей и хоккейный клуб „Трактор“. С Валерием Константиновичем связаны наши основные победы и достижения. Он был и остается лидером. Я верю, что наш „Трактор“ станет чемпионом. Надеюсь, что открытие сегодняшнего монумента послужит импульсом для этого»,– сказал губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии открытия монумента.

23 августа в Челябинске стартовал X Кубок губернатора по хоккею. Предсезонный турнир пройдет с 23 по 26 августа в ледовой арене «Трактор». В нем примут участие четыре команды: «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Лада» (Тольятти). В первом матче турнира «Трактор» обыграл «Металлург» со счетов 2:1.

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