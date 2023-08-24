В Челябинске создан участок для голосования на выборах депутатов новых регионов

В Челябинской области организован экстерриториальный избирательный участок для голосования на выборах депутатов законодательных органов Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей. Проголосовать там смогут люди из этих регионов, которые сейчас находятся на Южном Урале, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Экстерриториальный избирательный участок №8270 расположен в Челябинске, в здании дворца культуры имени Колющенко, на улице Доватора, 15. На сегодня формирована участковая избирательная комиссия (УИК) и назначен председатель. Облизбирком и власти региона обещают оказать содействие членам УИК по всем вопросам.

Голосование на экстерриториальном участке будет досрочным в течении четырех дней – с 1 по 4 сентября. С 1 по 3 сентября комиссия будет работать с 8 до 20 часов, 4 сентября – с 8 до 15 часов.

Выборы первых созывов законодательных органов новых субъектов РФ пройдут только по партийным спискам. В Народный совет ДНР выберут 90 депутатов, ЛНР – 50, Запорожское заксобрание — 40, в Херсонскую облдуму — 36. Списки кандидатов во всех регионах выдвинули только парламентские партии.

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