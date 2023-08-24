Потерявшегося 85-летнего пенсионера отыскали полицейские в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники полиции отыскали 85-летнего жителя Малопургинского района, который уехал из своей деревни за справкой в поликлинику. Учреждение располагалось в 15 км от его дома, сообщает пресс-служба МВД по республике. Обратно пенсионер не вернулся.

Полицейские обследовали близлежащие населенные пункты, обочины дорог и лесопосадки, а также просмотрели камеры видеонаблюдения. Благодаря последним удалось выяснить, что пожилой мужчина все же добрался до поликлиники, но затем ушел в противоположную от остановки сторону.

Спустя два дня в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что заметила похожего по описанию в ориентировке дедушку около железнодорожных путей. Прибывшие на место полицейские доставили обессиленного мужчину в медицинское учреждение, где он рассказал, что заблудился и оказался в лесу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.