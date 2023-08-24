Кузбассовца приговорили к трем годам условно за ложное сообщение о теракте

Рудничный районный суд кузбасского Прокопьевска признал виновным местного жителя в ложном сообщении об акте терроризма и по ч. 2 ст. 207 УК РФ приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 29-летний прокопчанин из хулиганских побуждений позвонил в абонентскую службу компании «Теле2» и сообщил ложные сведения с угрозами массового убийства детей и учителей.

Злоумышленник был оперативно найден сотрудниками ФСБ и полиции. Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово