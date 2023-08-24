Некоторые трамваи не ходят до Буммаша в Ижевске из-за повреждения кабеля

В столице Удмуртии сегодня, 24 августа, с 4:30 нет движения трамваев на участках от магазина «Океан» и Воткинского переулка до Буммаша. Причиной неудобств стал неисправный высоковольтный кабель, сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, нет движения трамвая №8. 2 маршрут движется через Буммаш — Кирова — К.Маркса — Центр — Промышленная, однако интервалы движения увеличили. Трамвай №5 движется через Буммаш — Халтурина — Ленина — Центр — Огнеупорная.

Маршрут №7 проляжет через Сквер металлургов — К.Маркса — Центр — Промышленная (по маршруту № 4). Трамваи №9 едут через улицы Московская — Центр — Ленина — Халтурина — Воткинский переулок.