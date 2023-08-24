В Челябинской области 30 человек госпитализированы с отравлением грибами

В августе в больницы Челябинской области попали 30 человек, отравившиеся грибами. Об этом в своем telegram-канале сообщает первый вице-губернатор Ирина Гехт со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона.

Из общего числа госпитализированных 22 человека попали в стационар с 19 августа. Десять человек находятся в реанимационных отделениях. На сегодня угрозы жизни для них нет, сообщает Ирина Гехт.

«Судя по погоде, „грибное нашествие“ закончится еще не скоро. Поэтому призываю всех быть максимально внимательными не только во время сбора грибов, но и при покупке их на рынках и трассах»,– призывает первый вице-губернатор. Особое внимание она призывает уделить «тщательной обработке и правильном приготовлении урожая».

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