В Тюмени десять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тюмени на ул. Домостроителей произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали десять человек, сообщает ГИБДД по Тюменской области. Вечером 23 августа там столкнулись автобус «Форд Транзит» и автомобиль «Хндэ Солярис».

По предварительной информации ГИБДД, 45-и летний водитель легкового автомобиля, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге. В аварии пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля.

Отмечается, что автобус развозил работников одной из тюменских организаций. Всего в салоне находились 11 пассажиров.

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