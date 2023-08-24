На Алтае у фермера сожгли тракторы и комбайны

Правоохранительные органы Алтайского края возбудили уголовное дело о поджоге техники местного фермера. Об этом сообщили в прокуратуре региона, которая поставила на контроль ход следствия.

По данным надзорного ведомства, в ночь на 23 августа рядом с селом Волга Первомайского района неизвестные подожгли тракторы и комбайны, принадлежавшие местному фермеру. Огонь уничтожил и повредил семь единиц сельскохозяйственной техники. Предполагаемая сумма ущерба составила свыше 4 млн руб.

Уголовное дело расследуется по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества).

Как рассказали в краевой прокуратуре, глава ведомства Антон Герман поручил принять исчерпывающие меры по раскрытию преступления, привлечению к уголовной ответственности виновных и взысканию причиненного ущерба.

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Илья Николаев