Times: принц Гарри приедет в Великобританию перед годовщиной смерти Елизаветы II

Принц Гарри приедет в Великобританию накануне первой годовщины смерти королевы Елизаветы II. Он примет участие в церемонии вручения благотворительных наград, но не будет встречаться с членами королевской семьи. Об этом сообщили британские газеты Times и Daily Mail со ссылкой на источники.

Принц Гарри примет участие в церемонии фонда WellChild 7 сентября, но не собирается встречаться со своим братом или отцом во время визита в Лондон, пишет Daily Mail. По словам источника газеты, отношения между ними по-прежнему остаются «на самом дне».

Жена принца Гарри Меган Маркл не будет сопровождать его во время поездки в Великобританию, пишет Daily Mail.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. В первую годовщину ее смерти королевская семья не планирует проводить публичные мероприятия, на траурные церемонии будут приглашены только близкие члены семьи. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел говорил, что из-за этого король Карл IV не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на годовщину.

Олеся Павленко