«Справиться с психологическим дисбалансом силой воли не получится»

Продажи антидепрессантов в Краснодарском крае в первом полугодии 2023 года выросли на 12% в денежном выражении и на 10% в упаковках. За шесть месяцев жители и гости Кубани приобрели 241,1 тыс. упаковок на сумму 168,5 млн руб. По итогам прошлого года прирост составил 62% в денежном выражении и 34% в упаковках. Если в период пандемии и начала СВО на Украине стресс у людей был в острой стадии, то теперь он перешел в хроническую, считает краснодарский психотерапевт Анна Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Бондаренко

Фото: предоставлено автором Анна Бондаренко

Фото: предоставлено автором

«Потребление антидепрессантов на Юге продолжает расти, что не удивительно. Близость к зоне СВО делает свое дело. Обычно уровень депрессии у южан был значительно ниже благодаря большому количеству солнечных дней и более комфортному климату. Солнце напрямую связано с выработкой необходимых гормонов и микроэлементов. Но сейчас люди опасаются, что кубанцы одними из первых окажутся под ударом, если геополитическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Никакого опыта выживания в таких условиях нет, из СМИ идет негатив, людям свойственно поддаваться коллективным настроениям. Общение на работе и в очередях, просмотр новостных лент имеют аккумулирующий эффект, так мы лишь подогреваем негативное настроение друг у друга вместо взаимной поддержки.

Если поначалу стресс у людей был в острой стадии, то теперь он перешел в хроническую. Мы привыкли к происходящему, хотя лучше не стало. Накопились усталость, тревога, чувства беспомощности, безнадежности, растерянности, которые и ведут к депрессии.

Как это работает? При депрессии нарушается баланс трех нейромедиаторов: серотонина, норадреналина и дофамина. Они участвуют в регулировании настроения и поведения, а их функцию можно восстановить только с помощью антидепрессантов. Все негативные эмоции “питаются” гормоном стресса - кортизолом. Когда кортизол повышен длительное время, падает выработка “гормона счастья” серотонина и “гормона сна” мелатонина. Следом снижается иммунитет. А это уже серьезный дисбаланс, он тянет за собой все остальные сферы: ЖКТ, половую, работу головного мозга, нервную систему.

Справиться с дисбалансом такого уровня отдыхом и приятными занятиями, а также силой воли - не получается. Рано или поздно проблемы со здоровьем, вызванные депрессией, уже невозможно игнорировать. Человек приходит с головными болями или бессонницей к невропатологу; или с гастритом или язвой желудка - к гастроэнтерологу. И врачи предписывают комплексное лечение, включая прием антидепрессантов. Так как головные боли и гастрит – не самостоятельное заболевание, а следствие в данном случае избытка кортизола.

Есть мифы о вреде антидепрессантов, будто они вызывают подавленное, сонливое состояние, привыкание. Однако современные антидепрессанты группы обратного захвата серотонина – не психотропные препараты. Это нейролептики могут вызывать такое побочное действие. А легкие антидепрессанты – это всего лишь суточная доза упавшего серотонина и некоторые еще содержат противотревожный компонент. Вреда от таких лекарств нет, тем более что назначаются они строго по рецепту, и прием ведется под наблюдением врача.

Коварство депрессии в том, что человек редко способен самостоятельно отследить, что он уже не просто в плохом настроении, а началась депрессия. И потому что изменения наступают постепенно, и мы привыкаем к ним и со стороны себя не видим. И потому что не владеем информацией. О том, как похудеть кричат из каждого утюга, а о депрессии – только страшные сказки ходят. Типичное возражение: “У меня нет никакой депрессии, я же улыбаюсь, веду активный образ жизни, а не лежу на диване зубами к стенке и не плачу целыми днями!” Но при этом присутствует весь набор симптомов депрессии средней степени тяжести: высокий уровень тревожности, смена настроения, раздражительность, нарушен сон и пошел вверх вес, постоянное чувство усталости и т. п.

Поэтому психологи советуют быть сейчас особенно внимательными друг к другу, и, если у близкого человека есть эти три признака, нужно убедить его обратиться к невропатологу, если уж слово психиатр пугает. И пройти там опрос и осмотр, если нужно – сдать анализы. Причем люди с даже легкой депрессией, как правило, отказываются от помощи, что также является признаком заболевания. Настроение – это гормоны. Если нужным для оптимизма и хорошего настроения веществ элементарно не хватает, но радоваться просто нечем. Что поделать, наш организм так устроен. И если у нас падает уровень витамина Д или В, то мы легко решаемся его принимать, чтобы наконец чувствовать себя лучше. А как только речь заходит о депрессии – тут включаются бабкины сказки. Хотя лечение строится ровно по тому же принципу. Не хватает серотонина – принимай в таблетках, пока организм не вспомнит, сколько он его должен вырабатывать».

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