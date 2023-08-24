«Известия»: профведомства поддержали предложение показывать в школах кино об СВО

Минкультуры и Минпросвещения поддержали предложение сенатора Ирины Рукавишниковой, которая предложила показывать российским школьникам документальные фильмы об участниках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на официальные ответы ведомств.

«Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организации кинолент, посвященных героям специальной военной операции»,— сказано в официальном ответе министерства.

В Минпросвещения сообщили, что также готовы поддержать инициативу «при наличии соответствующих экспертных заключении». В ведомстве не пояснили, о каких экспертных заключениях идет речь.

В Минкультуры добавили, что с 2023 года показы документального кино об СВО проводятся в переоборудованных кинозалах в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек в рамках национального проекта «Культура». В таких кинотеатрах вышли четыре документальных фильма о СВО: «Донбасс. Близкие люди» (сборы около 0,7 млн рублей, более 10 тыс. зрителеи), «Донбасс. Признанныи» (около 25 тыс. рублей, 185 зрителеи), «Где проходит граница?» (более 5,8 млн рублей, более 41 тыс. зрителеи), «Донбасс. Резервныи полк» (более 19 тыс. рублей, 133 зрителя)».

Ранее Ирина Рукавишникова предложила в сентябре провести для школьников неделю современного документального кино, на которой будут показаны документальные фильмы о СВО. С похожей инициативой выступала депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предлагала показывать школьникам видеоинтервью с участниками СВО.