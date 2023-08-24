Власти Германии одобрили законопроект об упрощении получения гражданства

Правительство Германии одобрило законопроект об упрощении процесса получения немецкого гражданства. Парламент обсудит документ осенью. Он должен вступить в силу в первом полугодии 2024 года.

После принятия законопроекта, иностранцы смогут подавать документы на получение гражданства Германии после пяти лет проживания в стране, в некоторых случах — после трех. Закон также разрешит иметь двойное гражданство.

Как сообщили в пресс-службе правительства, у около 12 млн или 14% жителей Германии нет местного гражданства. Из них 3,5 человек живут в стране больше 10 лет. Уровень натурализации в Германии составляет 1,1% против 2% в среднем по Евросоюзу.

Сейчас для получения немецкого гражданства нужно прожить в стране восемь лет. В некоторых случаях паспорт можно получить спустя шесть лет проживания в стране. Заявители также должны отказаться от прежнего гражданства. Сохранить его могут только этнические немцы и граждане Израиля.

Олеся Павленко