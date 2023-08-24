Партия «Яблоко» в Чувашии требует отставки мэра Чебоксар Дениса Спирина

Чувашское реготделение партии «Яблоко» обратилось к полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с требованием «выйти с предложением к президенту РФ о снятии с должности главы администрации города Чебоксары Спирина Дениса Вадимовича». Обращение об этом от имени председателя реготделения Владислава Аркадьева опубликовано на странице реготделения в Вконтакте.

Как говорится в письме, реготделение «Яблока» считает, что Денис Спирин «не справляется с возложенными на него обязанностями и должен оставить свой пост». «Жители города Чебоксары сталкиваются с растущим пренебрежением их конституционных прав на достойную жизнь и благоприятную окружающую среду»,— пишут партийцы.

В частности, они утверждают, что «на территории города планомерно уничтожаются зеленые насаждения и лесопарки и застраиваются высотными многоэтажными зданиями», ведется уплотнительная застройка, «не принимаются меры по своевременному ремонту и строительству социальных объектов», «в городе почти не осталось бесплатных парковочных мест и чиновники, спекулируя на неизбежной необходимости парковки машин, фактически ввели механизм дополнительных поборов с их владельцев», на дорогах города «искусственно создаются заторы», так как «почти во всем городе» установлено ограничение скорости движения до 40 км в час.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"