Лысый, склонный к ожирению и диабету

Этци, или Ледяной Человек — одно из главных открытий в области антропологии последних 30 с небольшим лет. У него есть собственный музей, где он реконструирован как сухой, подтянутый человек с очень густыми волосами. На самом деле он совершенно не таков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из старейших человеческих ледниковых мумий Ледяной человек Эци. Музей археологии Южного Тироля

Фото: AP Одна из старейших человеческих ледниковых мумий Ледяной человек Эци. Музей археологии Южного Тироля

Фото: AP

Этци изучен всесторонне: известно, что он ел перед смертью, разобраны по кусочкам оружие и орудия, которые он нес, известно, во что он был одет и каким был климат в те времена, когда Этци жил.

Новое исследование было направлено на максимально тщательное исследование ДНК Этци самыми современными методами и привело к неожиданным результатам. Во-первых, Этци был одним из последних «эмигрантов», кто из нынешней Турции перебирался в Европу. Миграция началась примерно 8 тыс. лет назад, и тогдашние выходцы из Анатолии (Антальи) принесли в Европу передовые сельскохозяйственные технологии. Прежде считалось, что предки его пришли с острова Сардиния.

Во-вторых, Этци, которого всегда реконструировали как белокожего, на самом деле был смуглым.

В-третьих, его генотип указывает на предрасположенность к избыточной полноте и диабету.

Наконец, в-четвертых, он в свои примерно 40 лет должен был уже изрядно облысеть.

Авторы нового генетического исследования из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка (Лейпциг, ФРГ) предупреждают, что Этци может преподнести еще немало сюрпризов — вроде недавнего, когда удалось выяснить, что он погиб вовсе не на том месте, где было найдено его тело, а выше в горах, а останки его на место находки принес ледник.

Реконструкцию, на которую люди ходят любоваться в музей, придется все-таки поменять, считают ученые, хотя никакой срочности в этом пока нет.

По материалам Science.

Ольга Грибова