Лысый, склонный к ожирению и диабету

Этци, или Ледяной Человек — одно из главных открытий в области антропологии последних 30 с небольшим лет. У него есть собственный музей, где он реконструирован как сухой, подтянутый человек с очень густыми волосами. На самом деле он совершенно не таков.
Одна из старейших человеческих ледниковых мумий Ледяной человек Эци. Музей археологии Южного Тироля
Фото: AP
Этци изучен всесторонне: известно, что он ел перед смертью, разобраны по кусочкам оружие и орудия, которые он нес, известно, во что он был одет и каким был климат в те времена, когда Этци жил.
Новое исследование было направлено на максимально тщательное исследование ДНК Этци самыми современными методами и привело к неожиданным результатам. Во-первых, Этци был одним из последних «эмигрантов», кто из нынешней Турции перебирался в Европу. Миграция началась примерно 8 тыс. лет назад, и тогдашние выходцы из Анатолии (Антальи) принесли в Европу передовые сельскохозяйственные технологии. Прежде считалось, что предки его пришли с острова Сардиния.
Во-вторых, Этци, которого всегда реконструировали как белокожего, на самом деле был смуглым.
В-третьих, его генотип указывает на предрасположенность к избыточной полноте и диабету.
Наконец, в-четвертых, он в свои примерно 40 лет должен был уже изрядно облысеть.
Авторы нового генетического исследования из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка (Лейпциг, ФРГ) предупреждают, что Этци может преподнести еще немало сюрпризов — вроде недавнего, когда удалось выяснить, что он погиб вовсе не на том месте, где было найдено его тело, а выше в горах, а останки его на место находки принес ледник.
Реконструкцию, на которую люди ходят любоваться в музей, придется все-таки поменять, считают ученые, хотя никакой срочности в этом пока нет.
По материалам Science.