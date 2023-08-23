Второй на выход

Несколько депутатов г.о. Кувандык (Оренбургская область) направили в городской парламент письмо с просьбой отправить в отставку мэра Виктора Паукова. Они указывают на «очевидные нарушения законов со стороны главы» и его «неудовлетворительную работу». До этого в совет депутатов поступило письмо губернатора Дениса Паслера о необходимости принять решение в отношении мэра в связи с нарушением требований урегулирования конфликта интересов. Виктор Пауков без конкурса предоставил право аренды на объекты водоснабжения председателю совета депутатов Владимиру Ческидову, которому глава подконтролен и подотчетен, говорится в письме. Ранее Денис Паслер предложил главе Саракташского района Анатолию Тарасову написать заявление об отставке по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com Фото: VK.com

Несколько депутатов города Кувандык (Оренбургская область) направили в городской парламент письмо с просьбой отправить в отставку мэра Виктора Паукова. Они указывают на «очевидные нарушения законов со стороны главы» и его «неудовлетворительную работу».

До этого в середине июля в совет депутатов поступило письмо губернатора Дениса Паслера о необходимости принятия решения в отношении мэра, а также доклад комитета по профилактике коррупционных правонарушений о нарушении требований урегулирования конфликта интересов в действиях главы.

По данным доклада, Виктор Пауков без конкурса предоставил преференции в виде права аренды на объекты водоснабжения председателю совета депутатов Владимиру Ческидову, которому глава подконтролен и подотчетен. «Глава допустил факты несоблюдения ограничений и запретов, которые предусмотрены законом, и не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, чем вызвал возникновение личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей»,— резюмировали представители ­комитета.

Депутаты ссылаются на письмо Дениса Паслера, где он отметил необходимость «рассмотреть вопрос принятия советом депутатов решения по факту нарушения требований об урегулировании конфликта интересов». Также они указывают на то, что Виктор Пауков «пренебрегал мнением населения города». В частности, он «игнорировал» запросы депутатов о нарушении норм санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствие общественного туалета, плохая организация площадок ТБО и вывоз мусора, отсутствие контроля за проведением благоустройства общественных территорий. Кроме того, он не принимал мер по проектированию и строительству Дома культуры и ФОКа, подчеркивают заявители. Глава города ситуацию с требованием отставки пока не ­комментировал.

• Виктор Пауков был избран на пост мэра г.о. Кувандык в декабре 2020 года. До этого был начальником службы Кувандыкской комплексно-эксплуатационной службы АО «Газпромгазраспределение Оренбург» в городе Медногорске. В начале своей карьеры был избран в совет депутатов города. Затем в 2005 году стал председателем совета. В 2010 году его избрали на пост главы администрации города.

Господин Пауков ведет Telegram-канал, где рассказывает о своей работе. В частности, за последние дни он отмечал проблему с мусором: «Вывозим каждый день. Вчера вывезли — сегодня на том же месте снова кучи растительных отходов, многометровых веток и строительного мусора. Езжу по городу, постоянно мониторю этот вопрос. Также он писал о встрече с вице-губернатором по вопросу сохранения объекта культурного наследия — Церковь Покрова. В прошлом году он рассказывал в соцсетях о том, что лично защищал кувандыкский проект благоустройства на заседании областной межведомственной ­комиссии.

Это уже второй глава муниципалитета региона, которого могут отправить в отставку по инициативе губернатора за последний месяц. Так, в начале августа Денис Паслер предложил главе Саракташского района Анатолию Тарасову написать заявление об отставке по собственному желанию. Как тогда отметил губернатор, в Саракташе «полная неуправляемость». К работе главы муниципалитета накопилось много вопросов, прежде всего по темам, которые напрямую влияют на качество жизни, подчеркивали в областном правительстве. В частности, недовольство работой Анатолия Тарасова было связано с отставанием от графика строительства первого Дома культуры в Саракташе. Объект строится по госпрограмме. До критики губернатора господин Тарасов был готов переизбираться на новый срок в должности.

Ани Айвазян