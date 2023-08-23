С начала года турпоток на Кубань вырос на 4%

С начала года турпоток в Краснодарский край увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«При этом горячий сезон в самом разгаре. В отелях на Черноморском побережье мы фиксируем пиковую загрузку — 95 процентов, на Азовском — 87 процентов»,— отметил замгубернатора Александр Руппель.

Он подчеркнул, что необходимо бороться не за количественные, а за качественные показатели. Главными из них являются формирование возвратного туриста и предоставление комфортных условий и качественного сервиса.

Число классифицированных пляжей за год увеличилось на 22%, до 128. Из них 82 присвоена высшая категория — «синий» флаг. Александр Руппель отметил, что на Кубани все пляжи должны быть образцом безопасности. Для этого во время курортного сезона сотрудники краевого минтуризма осмотрели все пляжные территории.

По мнению замглавы Кубани, необходимо продолжить работу по созданию пляжей в местах традиционного отдыха в степных территориях. Сейчас в регионе обустроено 16 таких объектов.

Татьяна Ручкина

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