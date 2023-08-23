Германия привечает иностранцев

Кабмин Германии одобрил законопроект об упрощении выдачи немецкого гражданства. Согласно документу, иностранцы смогут получить паспорт ФРГ спустя пять лет проживания в стране, при особых заслугах — через три года. Сейчас процедура занимает восемь и шесть лет соответственно. Претендентам на получение гражданства Германии также не придется отказываться от прежнего паспорта. Пока такая возможность есть, например, у этнических немцев и граждан Израиля.

После одобрения в кабмине документ передадут на рассмотрение в Бундестаге, и потенциально он может вступить в силу уже в следующем году, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан:

«Правительство Германии одобрило законопроект, который существенно упрощает получение гражданства. Сокращаются не только сроки получения немецкого паспорта, но при его получении не нужно будет отказываться от паспорта той страны, откуда приехал соискатель.

Между тем глава МВД, который, собственно, и является главным автором плана либерализации миграционного законодательства, исходит из того, что закон вступит в силу уже в январе 2024 года.

Если верить данным ведомства, то сегодня 14% жителей Германии, а это 12 млн человек, не имеют немецкого паспорта, при этом половина из них находится в ФРГ более десяти лет. В 2022-м гражданство получили 168 тыс. иностранцев. Законопроект является одним из предвыборных обещаний Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца».

В законопроекте уточняется, что претенденты на гражданство должны самостоятельно себя обеспечивать и не зависеть от социальных выплат. Сохранится необходимость подтверждать знание языка.

Чем усложняется получение паспорта сейчас? И с какими проблемами в легализации сталкиваются россияне? Труднее всего сейчас получить национальную визу, рассказала журналист из Германии Александра Конкина:

«Вы должны пройти интеграционные курсы, сдать экзамен на понимание, как функционирует ФРГ. Концепция была такова: вы приезжаете и подаете здесь на ВНЖ, потом спустя какое-то время подаетесь уже на ПМЖ, затем следующая ступенька — это гражданство.

Согласно новой инициативе, Германия получает одно из самых прогрессивных миграционных законодательств, один из самых быстрых путей гражданства в Евросоюзе.

Среди моих знакомых немцев нет ни одного человека, кто был бы против этого законопроекта, потому что если есть возможность упростить не самую легкую жизнь экспата, то почему бы этого не сделать?

В процессе легализации россиян в текущих условиях самое сложное — получить визу в ФРГ. Поменялась сама процедура записи на ее оформление: необходимо встать в очередь, и, может быть, через два-три три месяца посольство присылает слот, когда можно приехать в страну для подачи документов».

Ранее власти ФРГ также приняли закон, который позволит иностранцам искать работу в Германии, въехав по обычной туристической визе. Он вступит в силу следующим летом. Все эти меры страна вводит с целью привлечь специалистов из других государств на фоне кадрового кризиса.

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Дарья Фоменко