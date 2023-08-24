Бассейны с дисконтом вызвали споры

Управление ФАС по Башкирии сегодня рассмотрит жалобу на действия управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы в части установления стоимости недостроенного бассейна, принадлежащего ООО «Бассейны „Атлантика“». Заявитель Айдар Мухаметкулов указал, что начальная цена продажи в размере 201,7 млн руб. значительно ниже цены, установленной арбитражным судом Башкирии в прошлом году — 279,2 млн руб. Ранее два аукциона, которые объявлялись по более высокой цене, были признаны несостоявшимися. Юристы полагают, что антимонопольная служба откажет в удовлетворении жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС по Башкирии будет разбираться со стоимостью недостроенного бассейна в Уфе

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ УФАС по Башкирии будет разбираться со стоимостью недостроенного бассейна в Уфе

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии приостановило аукцион по продаже недостроенного бассейна на пересечении улиц Комсомольской и Лесотехникума в Уфе начальной ценой 201,7 млн руб. Недострой, расположенный на участке площадью 1,5 га, принадлежит ООО «Бассейны „Атлантика“» (с декабря 2020 года находится в Санкт-Петербурге). Итоги аукциона планировалось подвести 6 сентября.

Торги были объявлены на повышение с шагом 1% от начальной цены. Организатором является управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы.

Жалобу в УФАС направил Айдар Мухаметкулов. Он просит признать действия УЗИО в части установления начальной цены продажи спорткомплекса незаконными. Рассмотрение жалобы ФАС назначило на сегодня, 24 августа.

ООО «Бассейны „Атлантика“», принадлежит, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцам бренда спортивной одежды Red Fox Александру Глушковскому и Владиславу Морозу, а также Сергею Семенову. Компания управляет шестью бассейнами в Петербурге и еще одним — в Гатчине. В апреле текущего года администрация Уфы подала иск о признании компании банкротом. Заявление пока не рассматривалось по существу. Ближайшее заседание назначено на 21 сентября.

В 2013 году мэрия предоставила «Атлантике» в аренду до 2016 года участок для строительства плавательного комплекса. В дальнейшем стороны продлили договор до 2019 года. Впоследствии администрация города отказалась продлевать разрешение на строительство из-за срывов сроков возведения объекта. В «Атлантике», в свою очередь, заявляли, что на их планы по строительству негативно повлияла девальвация рубля в 2014 году. В спорткомплекс они вложили около 300 млн руб. Степень готовности бассейна составляет 70%.

В январе 2022 года арбитражный суд Башкирии по иску УЗИО изъял недострой у «Атлантики», разрешив продать объект с публичных торгов и вернуть компании средства, полученные от продажи, за вычетом расходов на проведение аукциона. Начальная цена продажи была определена в 279,2 млн руб.

В июне и в сентябре прошлого года недострой продавался по начальной цене, определенной судом, однако заявок тогда не поступило.

Айдар Мухаметкулов указал в жалобе, что установленная организатором нынешнего аукциона начальная цена существенно ниже указанной в судебном акте (на 15%). Таким образом могут быть нарушены его права как потенциального участника торгов, «так как имеются признаки признания торгов и договора недействительными в судебном порядке», говорится в жалобе.

В мае текущего года УЗИО просило суд изменить порядок исполнения решения суда о продаже недостроя, указав в судебном акте возможность снижения начальной стоимости лота на 15% в случае признания предыдущих торгов несостоявшимися. Суд отклонил заявление УЗИО, указав, что ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает такую возможность, поэтому «суд не находит оснований для принятия отдельного судебного акта».

«Жалоба, на наш взгляд, удовлетворению не подлежит,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин. — Арбитражный суд Уральского округа считает допустимым применять по аналогии ст. 92 ФЗ «Об исполнительном производстве», которая предусматривает, в случае признания первоначальных торгов несостоявшимися, возможность проведения повторных и последующих торгов по продаже объекта со снижением на каждых последующих торгах начальной цены. Более того, возможность проведения повторных торгов со снижением цены на 15% предусматривает и ФЗ «Об ипотеке». Учитывая, что торги дважды были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, снижение начальной цены соответствует закону и прав заявителя не нарушает».

Влада Шипилова