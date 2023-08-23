Уральца, взявшего заложников в «Магните», отправили в тюрьму

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) вынес приговор 34-летнему тюменцу Алексею Газиеву, который в марте взял в заложники сотрудников магазина «Магнит» в Тюмени. Как рассказали в СУ СКР по Тюменской области, мужчину признали виновным по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в заложники с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Из девяти лет три года Алексей Газиев проведет в тюрьме, а оставшиеся шесть — в колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области, суд установил, что 10 марта этого года мужчина был пьян и в состоянии наркотического опьянения решил покончить жизнь самоубийством. Причиной этого стало отсутствие жилья и денег, а также то, что бывшая жена и дети с ним не общались.

Чтобы осуществить задуманное, он вышел на балкон многоэтажки и хотел прыгнуть, но передумал «просто так умирать». Для этого он отправился в супермаркет, чтобы украсть там продукты и алкоголь. Зайдя в магазин, он похитил нож и, угрожая им, взял в заложники трех сотрудников супермаркета «Магнит». Подсудимый заставил их закрыть все двери в магазине. Двоих из заложников он отправил в подсобку, а одного — администратора — связал скотчем. Когда на место приехали силовики, он, приставив нож к горлу администратора, потребовал пригласить журналистов, чтобы дать им интервью. «Он хотел, чтобы его убили при штурме магазина»,— рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Силовики несколько раз требовали от него, чтобы он отпустил заложников, но мужчина отказывался это делать. «После чего сотрудники правоохранительных органов проникли в помещение магазина и задержали злоумышленника, освободив заложников»,— прокомментировали в прокуратуре.

Во время судебных заседаний Алексей Газиев признал свою вину и извинился перед сотрудниками магазина. В ходе рассмотрения показаний свидетелей выяснилось, что вечером накануне случившегося он смотрел фильм о захвате заложника doc/6083490. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Игнатова, Екатеринбург