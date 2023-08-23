Трое мужчин устроили стрельбу в ЖК Краснодара

Трое мужчин произвели несколько выстрелов в ЖК «Самолет» в Краснодаре. Полиция их задержала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С заявлением о стрельбе с балкона девятого этажа многоэтажки в полицию обратился житель ЖК. Полицейские выехали на место и задержали троих молодых людей, предварительно находившихся в состоянии опьянения. Выяснилось, что они произвели несколько выстрелов из охолощенного пистолета.

Полиция Краснодара проводит проверку. В ходе нее будут установлены все обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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