В Петербурге задержали полицейских, подозреваемых в избиении семейной пары

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении двух сотрудников петербургской полиции, подозреваемых в причинении телесных повреждений семейной паре. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 3 августа на улице Маршала Казакова двое полицейских отдельной роты ППСП задержали супружескую пару за административное правонарушение. В ходе задержания сотрудники распылили в лицо мужчине содержимое газового баллончика, после чего поместили супругов в салон служебной машины, где нанесли мужчине множественные удары по голове. Доставив пару к отделу полиции, патрульные вновь избили потерпевшего и ударили ногой его жену.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург