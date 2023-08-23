Кубанский застройщик реализует на Ставрополье инвестпроекты в сфере туризма

Холдинг AVA Group начнет работать в сфере туризма в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение подписали гендиректор «АВА Сити» (входит в состав AVA Group) Михаил Жумажанов и губернатор региона Владимир Владимиров в Москве в рамках проведения Дня Ставропольского края в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AVA Group Фото: AVA Group

Кубанский застройщик будет участвовать в реализации на Ставрополье инвестпроектов, связанных с санаторно-курортной отраслью. По мнению сторон, это поспособствует социально-экономическому развитию региона и развитию внутреннего туризма, а также создаст дополнительные рабочие места.

Гендиректор «АВА Сити» Михаил Жумажанов отмечает, что для компании важным показателем является растущий турпоток в Ставропольский край. В прошлом году загрузка санаториев региона составила 75%.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram