«Распадская» вкладывает 13 млрд рублей в новый блок на одноименной шахте

Междуреченское ПАО «Распадская» объявила в среду о начале реализации инвестиционного проекта стоимостью более 13 млрд руб. Он предполагает строительство нового угольного блока «Распадский-4» на шахте «Распадская», сообщила пресс-служба ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами «Распадской»).

По проекту «Распадский-4», к 2027 году планируется построить комплекс зданий и сооружений, а также более 20 км подземных горных выработок для отработки пластов с запасами угля свыше 60 млн тонн по технологии безлюдной добычи угля – с помощью цифровых интеллектуальных систем лавой можно будет управлять удаленно. Планируемый срок добычи угля на данном участке – более 20 лет. Запустить ее намечено на середину 2027 года.

Как сообщил в своем выступлении во время официального запуска проекта генеральный директор РУК Владимир Мельниченко, новый добывающий комплекс по проекту будет отдельной производственной площадкой, пуск нового блока позволит поддержать нынешний уровень годовой добычи угля на шахте «Распадская» на уровне 6 млн тонн.

Проект «Распадский-4» компания реализует совместно с китайской компанией Beijing LongRuan Technologies Inc, с которой в среду было подписано соглашение о сотрудничестве.

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Игорь Лавренков, Кемерово