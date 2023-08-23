Патриотическое воспитание недешево обходится. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По сравнению с 2021 годом затраты выросли в три раза. Средства идут, в частности, на заполнение новых вакансий в российских школах, а также на приобретение символики и оформление информационных стендов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе указывает на трудности в оценке эффективности вложенных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2022 году на федеральный проект «Патриотическое воспитание» было запланировано направить 5 млрд руб., а потратили в итоге без малого 11,5 млрд руб. По сравнению с 2021 годом и вовсе трехкратный рост получается.

И на что же пошли казенные средства? В школах российских введена новая вакансия. Называется она «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». Их труд нужно оплачивать.

Следующее направление — закупка так называемых патриотических комплектов. Туда входят флаг на флагштоке, стенды разной информационной направленности, например, с текстами государственного гимна. Цены варьируются от 5 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от размеров. И проведение различных воспитательных мероприятий тоже не бесплатно, все это требует затрат.

В этом году в России оформилось «Движение первых», сокращенно РДДМ — это что-то вроде пионерии и комсомола. Никак пока организация не смогла обратить на себя внимание, так, чтобы прогреметь на всю страну. Но тем не менее она тоже имеет свой бюджет, который должен каким-то образом наполняться.

Ну что же, денег-то не жалко — главное, чтобы толк был. В связи с этим хочется спросить: советник директора по патриотическим вопросам, он где обучался, какой квалификацией обладает, чтобы советовать? Как это проверить? Методичку из министерства прочитать и принять к сведению? Наверное, можно и своими школьными силами справиться. Или вот упомянутое РДДМ — интересно было бы взглянуть хоть краем глаза на платежки, как и на что новые молодежные вожди денежки казенные тратят. Так, ради интереса.

А то вот в чем дело: до сих пор находятся злопыхатели, которые все пытаются испортить патриотический праздник, лезут со своими замечаниям, мол, та или иная школа не отремонтирована, фасад, понимаете ли, обваливается, парты не той модели, устарели, и даже кое-где удобства, извините, на улице. Пройдем мимо всех этих колкостей.

Нужно сделать один общий большой вывод: школа российская с нынешнего учебного года фактически вступает в новую жизнь, в новую веху своего развития. Теперь она еще и воспитатель, и даже коллективный организатор.

И другой вывод: патриотическое воспитание недешево обходится. И главное, что экономить на этом как-то даже и неудобно, не такое это направление. Собственно, 11,5 млрд руб.— много это или мало? Сложно сказать. Как говорится, смотря с чем сравнивать.

Но что мы получим на выходе? Насколько молодежь проникнется патриотизмом? Так сразу и не ответишь. И как проверить? Как бы то ни было, есть повод для детального анализа ситуации. Нужно продолжать работать, что еще можно здесь сказать. И бюджета на это жалеть не нужно.

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