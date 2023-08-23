В Сочи для педагогов введут льготный проезд

С 1 сентября в Сочи вводится скидка 50% на проезд для педагогов в общественном транспорте. Глава города Алексей Копайгородский принял такое решение на ежегодном заседании педагогического совета, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Скидка является одной из дополнительных мер социальной поддержки работников сферы образования, в том числе для привлечения новых кадров. Также в городе до 100 тыс. руб. повысили премию педагогам, которые подготавливают стобалльников по ЕГЭ. В прошлом учебном году эту награду получили 19 наставников, подготовив 25 сочинцев к высшему баллу на экзаменах. Выплата аналогичного размера предусмотрена от губернатора Кубани. Кроме того, 1 сентября все учителя получат единовременную губернаторскую выплату.

С 1 января 2024 года до 20 тыс. руб. увеличится частичная компенсация педагогам за аренду жилья. Сейчас этой программой пользуются 373 сотрудника системы образования.

Георгий Ефименко

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