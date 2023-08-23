КамАЗ сменил генерального директора НефАЗа

Заместитель гендиректора — директор по развитию предприятия ПАО «НефАЗ» (входит в группу «КамАЗ») Евгений Корепанов назначен генеральным директором предприятия.

Он сменил на посту Владимира Курганова, возглавлявшего Нефтекамский завод с октября 2019 года. Господин Курганов приказом генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина назначен на должность первого заместителя гендиректора — исполнительного директора КамАЗа.

Эта должность стала вакантной после того, как ранее занимавший ее Юрий Герасимов был назначен заместителем гендиректора КамАЗа по автокомпонентам. «КамАЗ намерен продолжить развитие номенклатуры производства отечественных высокотехнологичных компонентов, в связи с чем Герасимову, имеющему огромный опыт, был доверен новый важный участок работы»,— объяснило ротации корпоративное издание «Вести КамАЗа».

НефАЗ является дочерним предприятием КамАЗа, доля которого в уставном капитале Нефтекамского автозавода составляет 50,02%.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"